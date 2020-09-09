Названы причины, по которым белорусы захотят объединиться с Россией

«В Белоруссии отсутствует социология как таковая. Никаких опросов на тему, схожую с той, что у ВЦИОМа, в Белоруссии не проводилось уже много лет. Есть опросы в различных telegram-каналах, например, "вы за то или за это?", но их проводят частные лица, и данные цифры не являются репрезентативными. Полагаю, что настроения будут примерно схожими с данными ВЦИОМа.

Примерно 35-40% белорусов могут быть сторонниками объединения на базе Союзного государства с продолжением к единому государству. Назовем это передачей суверенитета на наднациональный уровень. Что касается полного отказа от белорусского суверенитета и превращения ее в какой-то из федеральных округов РФ, то такая идея на данном этапе поддержки людей не найдет. Но это вопрос, во-первых, информационной работы, прямо говоря, пропаганды. Если соответствующая информационная работа будет проводиться, то общественное мнение может склониться в сторону объединения.

Еще одним весомым мнением в сторону объединения может стать катастрофическое ухудшение экономической ситуации в республике. Как только белорусский рубль теряет свою устойчивость, то объединительные настроения возрастают. Но здесь нужно спросить именно среднестатистического россиянина, готов ли он поделиться своей зарплатой с белорусом ради объединения государств?» - уточнил эксперт.

Другой недавний опрос показал, что почти половина россиян из тех, кто следит за событиями в Белоруссии, поддерживает действующего президента республики Александра Лукашенко. Впрочем, уровень поддержки колеблется в зависимости от источника новостей: те, кто узнают новости по телевизору, больше склонны поддерживать его, чем те, кто читает их в интернете.

