Опрос: Половина россиян поддержали Лукашенко
Более половины россиян (66%), опрошенных фондом «Общественное мнение» 4 сентября, следят за обстановкой в Белоруссии на фоне переизбрания президентом Александра Лукашенко и массовых протестов.
Как пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования, Лукашенко поддерживают 46% респондентов из числа тех, кто старается быть в курсе событий. Это чуть больше, чем 23 августа, когда их доля составляла 42%. За это время стало больше и тех россиян, которые неодобрительно относятся к забастовкам на белорусских предприятиях (47% вместо 43%).
Что касается действий белорусских силовиков в отношении протестующих, их одобряют 29% респондентов и не одобряют 25% опрошенных. При этом точка зрения зависит от источника новостей: среди телезрителей их одобряют 47%, среди пользователей соцсетей и интернета - 33%. Почти половина (45%) из тех, кто узнаёт новости в интернете, относится к жёсткому разгону протестующих в Белоруссии отрицательно. Среди телезрителей той же позиции придерживаются 14% опрошенных.
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