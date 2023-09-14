ВТБ предупредил россиян о новой схеме телефонных мошенников

Также сообщалось, что мошенники создали закрытый канал, который внешне похож на «Госуслуги». Отмечается, что гражданам предлагаются различные «пособия» в размере до 100 тысяч рублей. Пользователя просят перейти по ссылке, которая и помогает аферистам взломать аккаунт и получить доступ к данным гражданина на телефоне.

Ранее глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что поверившая телефонным мошенникам жительница Зеленограда лишилась квартиры и денег, передает «Радиоточка НСН».

