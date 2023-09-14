ВТБ предупредил россиян о новой схеме телефонных мошенников
Мошенники придумали новый способ обмана россиян, сообщили в ВТБ, передает РИА Новости. Отмечается, что теперь россиянам предлагают обновить единый лицевой счет и застраховать свои деньги.
При этом мошенники просят перевести деньги на «безопасный» счет, чтобы активизировать новый счет через банкомат. На самом деле средства уходят на счета похитителей.
Также сообщалось, что мошенники создали закрытый канал, который внешне похож на «Госуслуги». Отмечается, что гражданам предлагаются различные «пособия» в размере до 100 тысяч рублей. Пользователя просят перейти по ссылке, которая и помогает аферистам взломать аккаунт и получить доступ к данным гражданина на телефоне.
Ранее глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что поверившая телефонным мошенникам жительница Зеленограда лишилась квартиры и денег, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru