ВТБ предупредил россиян о новой схеме телефонных мошенников

Мошенники придумали новый способ обмана россиян, сообщили в ВТБ, передает РИА Новости. Отмечается, что теперь россиянам предлагают обновить единый лицевой счет и застраховать свои деньги.

При этом мошенники просят перевести деньги на «безопасный» счет, чтобы активизировать новый счет через банкомат. На самом деле средства уходят на счета похитителей.

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Также сообщалось, что мошенники создали закрытый канал, который внешне похож на «Госуслуги». Отмечается, что гражданам предлагаются различные «пособия» в размере до 100 тысяч рублей. Пользователя просят перейти по ссылке, которая и помогает аферистам взломать аккаунт и получить доступ к данным гражданина на телефоне.

Ранее глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что поверившая телефонным мошенникам жительница Зеленограда лишилась квартиры и денег, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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