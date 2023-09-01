«Идеологический фронт!»: Юрист Соловьев назвал неслучайным взлом его мессенджера
Иван Соловьев сказал в эфире НСН, что сумма переводов мошенникам оказалась «очень хорошей», предположив, что взломщики находятся в «понятно какой стране».
Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в интервью НСН рассказал подробности взлома его аккаунта в WhatsApp (мессенджер принадлежит запрещенной в РФ и признанной экстремистской корпорации Meta - прим. НСН), предположив, что его персону выбрали неслучайно.
1 сентября утром корреспондент НСН обратился к Соловьеву через с WhatsApp за комментарием. В ответ пришло сообщение с просьбой «одолжить до завтра 29 тысяч рублей». Вскоре юрист написал в Telegram, что его аккаунт «вскрыли хохлодемоны».
«Я так понимаю, что тема взлома WhatsApp недешевая, и это доверили особо отличившимся на идеологическом фронте. Когда люди писали в чат, им отвечали уже мошенники, которые находятся мы понимаем, в какой стране. Людей оказалось немало. Я не думал, что у меня есть столько друзей, которые готовы сразу 29 тысяч мне отдать. Сумма там получилась очень хорошая. Персона, конечно, играет роль. Если это рассылается от имени бабушки, это не сработает. А с моими 2500 контактов и людьми, которые знают, что я много езжу и по регионам, и на фронт, конечно, люди переводили без всякой задней мысли», - посетовал Соловьев.
Он рассказал, как работает эта мошенническая схема.
«Сначала стали приходить пароли от всех сервисов, которые у меня есть. После этого мне стали звонить люди и спрашивать: "Это ты просишь деньги?" Кто-то говорил, что сейчас конец месяца, нет денег, пришлю попозже, кто-то, - что может выслать 10 тыс. рублей. Я вошел в WhatsApp и попытался удалить свой аккаунт, но не смог, потому что он был взломан и этот номер мне уже не принадлежал. Прекратить эту спам-рассылку я просто не мог. Параллельно людям присылали фотографию карты якобы "Райффайзен Банка", однако в банке сказали, что у них такой карты нет. Выяснилось, что это карта "Тинькофф". В этом банке сказали, что проконтролируют, если мошенники попытаются вывести средства. При этом есть надежда, что в течение двух дней "Тинькофф" сможет отменить все эти платежи», - добавил Соловьев.
Ранее сообщалось, что мошенники обманули чувашскую фанатку актера Райана Гослинга, сыгравшего Кена в фильме «Барби». Девушке пообещали встречу с актером в России за ее счет, после чего она перевела «ассистенту» 300 тыс. рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил о непобедимости России
- Минпросвещения предложило новые правила получения серебряных медалей в школах
- Известный российский комик отравился в кафе
- Кравцов: Профессия учителя становится все более престижной
- Диетолог назвал наиболее подходящие продукты для завтрака
- Роскомнадзор включит книжную и музыкальную отрасль в антипиратский меморандум
- Силуанов оценил «крутизну» сегодняшнего Минфина
- Силуанов: ЦБ и Минфин пока не договорились по валютному контролю
- Мишустин: В России к 1 сентября откроется 160 новых школ
- Сладков: Путин заявил, что не готов видеть Киев в руинах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru