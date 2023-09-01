«Идеологический фронт!»: Юрист Соловьев назвал неслучайным взлом его мессенджера

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в интервью НСН рассказал подробности взлома его аккаунта в WhatsApp (мессенджер принадлежит запрещенной в РФ и признанной экстремистской корпорации Meta - прим. НСН), предположив, что его персону выбрали неслучайно.

1 сентября утром корреспондент НСН обратился к Соловьеву через с WhatsApp за комментарием. В ответ пришло сообщение с просьбой «одолжить до завтра 29 тысяч рублей». Вскоре юрист написал в Telegram, что его аккаунт «вскрыли хохлодемоны».