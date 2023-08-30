Мошенники заставили москвичку продать квартиру и отдала им деньги

По её словам, инцидент произошёл ещё в начале июня. Женщине позвонил сотрудник некой «группы» по пресечению незаконной продажи недвижимости. Злоумышленник заявил, что аферисты якобы пытаются продать её квартиру. Он убедил жертву самостоятельно продать квартиру, а вырученные деньги перевести на специальные безопасные счета.

Отмечается, что потерпевшая поддерживала связь с мошенником в течение трёх месяцев. После продажи недвижимости она передала деньги «доверенному лицу» злоумышленника афериста, якобы для транспортировки в специальные банковские ячейки.

В итоге женщина лишилась и квартиры, и полученных после продажи девяти млн 370 тысяч рублей. Только после этого она поняла, что её обманули и обратилась в полицию.

Ранее в Новочебоксарске поклонница Райана Гослинга поверила мошенникам и отдала им 300 тысяч рублей за якобы встречу с актёром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

