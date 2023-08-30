Мошенники заставили москвичку продать квартиру и отдала им деньги
Глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что поверившая телефонным мошенникам жительница Зеленограда лишилась квартиры и денег, сообщает «Вечерняя Москва».
По её словам, инцидент произошёл ещё в начале июня. Женщине позвонил сотрудник некой «группы» по пресечению незаконной продажи недвижимости. Злоумышленник заявил, что аферисты якобы пытаются продать её квартиру. Он убедил жертву самостоятельно продать квартиру, а вырученные деньги перевести на специальные безопасные счета.
Отмечается, что потерпевшая поддерживала связь с мошенником в течение трёх месяцев. После продажи недвижимости она передала деньги «доверенному лицу» злоумышленника афериста, якобы для транспортировки в специальные банковские ячейки.
В итоге женщина лишилась и квартиры, и полученных после продажи девяти млн 370 тысяч рублей. Только после этого она поняла, что её обманули и обратилась в полицию.
Ранее в Новочебоксарске поклонница Райана Гослинга поверила мошенникам и отдала им 300 тысяч рублей за якобы встречу с актёром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сеть пиццерий Тимати и Пинского назвали Dомиno Pizza
- В ЮНИСЕФ указали на снижение успеваемости украинскими школьниками
- Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд
- МГУ откроет 1 сентября новый суперкомпьютер мощностью 400 петафлопс
- Российские военные отразили девять атак ВСУ на Запорожском направлении
- В России заканчиваются книги про Гарри Поттера
- Песков подтвердил скорую встречу Путина и Эрдогана в России
- Педиатр Казаринова назвала заболевания, которыми можно заразиться в школе
- Бабушка фигуристки Горбачевой выступила против продолжения ее карьеры
- Мошенники заставили москвичку продать квартиру и отдала им деньги
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru