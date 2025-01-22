ВТБ назвал три самые распространенные схемы обмана детей

Мошенники в последние месяцы все чаще используют свои схемы против детей, они выработали три варианта обмана несовершеннолетних – звонки под видом правоохранителей, фейковые предложения в играх, а также использование программы удаленного доступа, сообщили в пресс-службе ВТБ.

Злоумышленники чаще всего запугивают детей или привлекают их выигрышами в играх, ребенок сообщает данные своей карты или устанавливается на телефон вредоносные программы под каким-либо предлогом.

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Специалисты призывают родителям провести с детьми беседу на тему того, что делать в таких случаях.

Также все чаще мошенники под видом учителей просят у родителей школьников коды от «Госуслуг», сообщили в МВД.

Уточняется, что злоумышленники представляются настоящими именами работников школы, могут применять дипфейки, чтобы запутать граждан. Родители в таком случае охотнее доверяются и сообщают код учителям под предлогом обновления электронного журнала. А мошенники в таком случае получают доступ к «Госуслугам».

Ранее сообщалось, что мошенники стали чаще обманывать пожилых россиян, используя для этого настройку телевизионных приставок, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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