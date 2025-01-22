ВТБ назвал три самые распространенные схемы обмана детей

Мошенники в последние месяцы все чаще используют свои схемы против детей, они выработали три варианта обмана несовершеннолетних – звонки под видом правоохранителей, фейковые предложения в играх, а также использование программы удаленного доступа, сообщили в пресс-службе ВТБ.

Злоумышленники чаще всего запугивают детей или привлекают их выигрышами в играх, ребенок сообщает данные своей карты или устанавливается на телефон вредоносные программы под каким-либо предлогом.