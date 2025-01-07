Депутат Гаврилов рассказал о схеме мошенничества с настройкой ТВ

По его словам, аферисты пользуются «недостаточной технической осведомленностью старшего поколения». В итоге при настройке или ремонте оборудования они берут с пожилых россиян больше денег, чем озвученные заранее суммы.

Гаврилов отметил, что злоумышленники даже могут предоставлять различные документы, например, акты выполненных работ, имитируя тем самым легальность своих действий.

«Они могут быть зарегистрированы как самозанятые... даже платить налоги. Это затрудняет квалификацию их действий как мошенничества, поскольку отсутствует элемент прямого обмана в глазах закона», — заключил парламентарий.

Ранее в МВД заявили, что мошенники, которые занимаются взломами мобильных телефонов граждан, теперь предлагают жертвам установить новые приложения, убеждая их, что это необходимо для оплаты счетов ЖКХ или записи к врачу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

