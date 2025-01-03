«Вызывает тревогу»: Мошенники обманули россиян на 168 млрд рублей в 2024 году
За 11 месяцев 2024 года мошенники дистанционно украли у россиян 168 миллиардов рублей, число таких преступлений растет, а власти ужесточают борьбу со злоумышленниками, обманывающими граждан России.
Россияне лишились 168 миллиардов рублей из-за дистанционного мошенничества. Всего за 11 месяцев 2024 года было зарегистрировано свыше 702 тысяч подобных преступлений, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные МВД России.
В ведомстве уточнили, что в целом количество случаев такого мошенничества выросло на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
В России ежегодно растет число киберпреступлений, а масштабы ущерба исчисляются миллиардами. Также особенную тревогу вызывают навязчивые спам-звонки, которые практически невозможно отключить, поэтому комитет Госдумы по информационным технологиям и связи в 2025 году намерен сосредоточиться на борьбе с этой проблемой, рассказал НСН зампред комитета Андрей Свинцов.
«Первое – это информационная безопасность. Все, что связано с огромным числом киберпреступлений, когда с использованием информационных технологий каким-то мошенническим способом у наших граждан крадут денежные средства, персональные данные, взламывают страницы, банковские приложения, кабинеты на Госуслугах. Мы наблюдаем действительно миллиарды похищенных денежных средств. В этой сфере в следующем году мы должны проработать и принять ряд законопроектов, которые еще более усложнят мошенникам доступ к нашим гражданам. Например, блокировки мобильной связи за спам-звонки. Сегодня при всех действующих нормах закона, к сожалению, спам-звонки продолжают терроризировать наших граждан. Более того, практически невозможно отказаться от этой услуги, потому что потом одна компания продает твое согласие другим предпринимателям», - поделился он.
В свою очередь первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил «Радиоточке НСН», что масштабы телефонного мошенничества достигли колоссальных размеров.
«Я абсолютно убежден, что нужно как минимум информировать, что звонок идет не с территории России. Думаю, что такая возможность есть, предупрежден – значит вооружен. Звонки из-за границы с мессенджера - это один из вариантов поддерживать связь с родственниками, с близкими, когда ты уезжаешь за рубеж на отдых. С этого все и начиналось. В первую очередь мы стали использовать IP-телефонию вместо роуминга, а потом уже начали общаться внутри страны через мессенджер. В любом случае нужны срочные меры, потому что масштабы угроз просто катастрофические. И объем денег, выуженных у населения, уже запредельный», - рассказал он.
Однако аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин усомнился в том, что ограничение звонков с IP-телефонии остановит мошенников.
«Мошенники с номера Сбера уже не звонят. В декабре 2022 года заработала система «Антифрод». Она вышла на проектную мощность где-то за год. То есть, уже в 2023 году подменных номеров как таковых не было. В целом проблема была решена с подменой номеров, мы просто закрываем дырки, которые есть и которые были в законодательстве. Сейчас законодательство не всегда успевает за техническими решениями. Плюс мы формально закрываем дырки, что небольшие операторы, которые существуют, могли предлагать такую услугу и делать вид, что они не понимают, что услугой пользуются мошенники. Сейчас они не могут этого делать уже по закону. Но мошенники что-то другое наверняка придумают, это борьба щита и меча. Но в этом раунде, скажем так, победа за нами», - сказал Муртазин в эфире НСН.
А глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков призвал создать сервис по борьбе с мошенническими звонками через приложение «Госуслуги».
«Здесь было бы правильнее давно пойти по простому пути – сделать средство борьбы с мошенническими звонками через приложение «Госуслуги». Оно есть у всех жителей, надо просто его доработать на такой функционал, чтобы оно фиксировало все звонки на устройстве и через мессенджеры. Если будет сомнительный звонок, пользователь получит предупреждение. С точки зрения функционала это не так просто доработать, но возможно. Но сегодня такие сервисы для борьбы со звонками есть у «Лаборатории Касперского», у Яндекса, есть и несколько частных», - добавил собеседник НСН.
В последнее время МВД регулярно выпускает предупреждения о появлении новых схем мошенничества. Зачастую злоумышленники используют социально важные темы для совершения преступлений. Директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров рассказал, почему мошенники стали использовать схему «приложений для ЖКХ» в своих схемах.
«С осени 2024 года мы фиксируем то, что схема начала активно использоваться в телефонном мошенничестве. Как это работает? Уже не нужно набившим оскомину способом получать информацию о кодах подтверждения, которые пришли в смс или в push-уведомлениях. Нужно предложить какую-то «плюшку» жертве: бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное обследование, скидки, льготы, бонусы и тому подобные вещи, мотивировав этим скачивать то или иное программное обеспечение через Play Market. Здесь злоумышленник достигает некоторой легитимности, поскольку мы считаем, что на Play Market расположены приложения, которые проверены», — объяснил Бедеров в беседе с RT.
Государство все больше внимания уделяет борьбе с мошенниками. Так, в декабре 2022 года Главный радиочастотный центр запустил единую платформу верификации телефонных вызовов «Антифрод». Она предназначена для борьбы с телефонным мошенничеством. Платформа позволяет блокировать звонки и сообщения с подменных номеров. По данным на февраль текущего года, к системе «Антифрод» подключились свыше 700 операторов связи РФ – более половины от общего числа. Система уже заблокировала 5,4 миллиарда мошеннических звонков, платформа контролирует порядка 78% номерной емкости операторов связи.
Помимо кражи средств у россиян мошенники принуждают доверчивых граждан к совершению противоправных действий. В конце 2024 года по стране прокатилась волна запусков фейерверков в зданиях МФЦ, взрывов петард в отделениях банков и даже поджогов полицейских автомобилей. Так, 24 декабря в центре Москвы пенсионер дважды кинул коктейль Молотова в припаркованную около УВД полицейскую машину. К счастью, автомобиль не загорелся, мужчину задержали на месте. Позже выяснилось, что его обманули мошенники, угрожая убить его жену.
Доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев подчеркнул, что пенсионерам, которые поджигают банкоматы и другие объекты в России, не стоит ожидать снисхождения от правоохранительных органов, они будут наказаны в соответствии с законом.
«Это отчаяние на самом деле, очень тонкий психологический момент, когда человек, потеряв все свои накопления, набрав кредиты, возможно, потеряв даже жилье, хватается за последнюю соломинку, внутренне понимая, что все равно ему никто ничего не вернет. Но здесь надо понимать, что правоохранительные органы будут квалифицировать такие вещи по фактически наступившим последствиям. И снисхождения здесь ожидать вряд ли будет возможно. Это не простят. Да, могут быть какие-то смягчающие обстоятельства, что это были мошенники, что вот так получилось, но человек сам перечислил деньги, несмотря на то, что огромная кампания государственная по предупреждению этих всех историй идет. Выработан целый комплекс мер правительственных, в том числе по тому, чтобы влияние мошенников снивелировать», - сказал Соловьев в эфире НСН.
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