«Вызывает тревогу»: Мошенники обманули россиян на 168 млрд рублей в 2024 году

В ведомстве уточнили, что в целом количество случаев такого мошенничества выросло на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В России ежегодно растет число киберпреступлений, а масштабы ущерба исчисляются миллиардами. Также особенную тревогу вызывают навязчивые спам-звонки, которые практически невозможно отключить, поэтому комитет Госдумы по информационным технологиям и связи в 2025 году намерен сосредоточиться на борьбе с этой проблемой, рассказал НСН зампред комитета Андрей Свинцов.

«Первое – это информационная безопасность. Все, что связано с огромным числом киберпреступлений, когда с использованием информационных технологий каким-то мошенническим способом у наших граждан крадут денежные средства, персональные данные, взламывают страницы, банковские приложения, кабинеты на Госуслугах. Мы наблюдаем действительно миллиарды похищенных денежных средств. В этой сфере в следующем году мы должны проработать и принять ряд законопроектов, которые еще более усложнят мошенникам доступ к нашим гражданам. Например, блокировки мобильной связи за спам-звонки. Сегодня при всех действующих нормах закона, к сожалению, спам-звонки продолжают терроризировать наших граждан. Более того, практически невозможно отказаться от этой услуги, потому что потом одна компания продает твое согласие другим предпринимателям», - поделился он.