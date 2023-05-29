«Всё, кроме расстрела!»: Общественники о планах ГАИ приструнить дорожников

Российские дорожники распоясались от безнаказанности, поэтому контролировать их работу должны не только ГИБДД, но и следственные органы, заявил в интервью НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

По данным «Коммерсанта», ГИБДД собирается вернуть полноценный контроль за дорожниками и штрафовать их без согласования с прокуратурой. При этом в Росавтодоре выступают против этой инициативы.