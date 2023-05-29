«Всё, кроме расстрела!»: Общественники о планах ГАИ приструнить дорожников
Ситуацию с дорогами в России довели до катастрофы, при этом за грубые нарушения в этой сфере надо молниеносно арестовывать, сказал в эфире НСН Константин Крохмаль.
Российские дорожники распоясались от безнаказанности, поэтому контролировать их работу должны не только ГИБДД, но и следственные органы, заявил в интервью НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.
По данным «Коммерсанта», ГИБДД собирается вернуть полноценный контроль за дорожниками и штрафовать их без согласования с прокуратурой. При этом в Росавтодоре выступают против этой инициативы.
«Мы поиграли-поиграли и опять вернулись к тому, что приносило какой-то результат, к хорошему советскому прошлому. Как ни парадоксально, ситуация катастрофическая: строится огромное количество дорог, а по качеству они уступают даже советским строителям. Это ужасно, так что абсолютно правильная инициатива по возвращению контроля за дорожниками, которые абсолютно распоясались, почувствовали свою безнаказанность, могут класть асфальт в снег, в жару, в слякоть, в дождь, когда угодно», - возмутился Крохмаль.
По его мнению, реакция на «дикие нарушения» должна быть молниеносной, а наказания жесткими.
«К этому процессу надо подключать все институты: и прокуратуру, и Следственный комитет, чтобы реакция на нарушения была мгновенной, и не надо было ждать судов несколько лет. Нужно мгновенно делать все, кроме расстрела: конфискация, отзыв лицензии, сроки, тюрьма, вплоть до того, что сразу в наручники и до выяснения обстоятельств арестовывать тех, у кого выявили дикие нарушения», - предлагает эксперт.
Крохмаль также выступил за создание экспертных советов, а не копирование советской системы контроля за дорожниками.
«Здесь надо пойти дальше, не полностью копировать предыдущую схему, а создать новые подразделения, специальный экспертный совет с более расширенными полномочиями, вплоть до отзыва лицензии. В этот комитет должны входить не только чиновники и ГИБДД, но и видные представители экспертного сообщества, профессионалы, которые могут отличить хорошее качество от плохого. Тогда ситуация будет прекрасной», - заключил собеседник НСН.
Ранее в Госдуме предложили ввести в России права на использование электросамокатов по аналогии со скутерами. Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвала эту идею абсурдной.
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