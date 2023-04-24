«Африканские мучения?»: Автомобилисты против отмены штрафов за тонировку
В России такие же нормы тонировки стекол, как в солнечной Калифорнии, при этом «черные» автомобили пугают гаишников, сказал в эфире НСН Ян Хайцеэр.
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в интервью НСН скептически отнесся к инициативе отменить штрафы за тонировку боковых передних стекол автомобилей.
Фракция ЛДПР ранее выступила за отмену штрафа в 500 рублей за тонировку передних боковых стекол. Партия предлагает внести поправки в КоАП, мотивируя это тем, что солнце мешает водителям.
«Я считаю, что нормы должны продолжать действовать, потому что излишняя тонировка в темное время суток мешает обзору водителя через боковые зеркала. С лучами солнца борются кондиционер и климат-контроль. Лично я, путешествуя по странам Северной и Центральной Африки, не испытывал никаких мучений от солнца. Что касается задних пассажиров, есть возможность затонировать так, что лучи не проникают и им комфортно. Вся эта история вряд ли сработает», - сказал Хайцеэр.
По его словам, в России действуют такие же нормы, как в Европе и США, при этом тонировка пугает сотрудников ГИБДД.
«То, что действует, коррелируется с нормами практически во всем цивилизованном мире. В Европе точно такие же нормы – 70%, в Америке от штата к штату, например, в одном из самых жарких штатов, Калифорнии тоже 70%, а где-нибудь в Кентукки 32-37%. Эта норма была принята, потому что сотрудники ГИБДД не хотели из соображений безопасности обращаться к "черному" автомобилю, у которого зачастую было затонировано и лобовое стекло», - указал эксперт.
Госдума в середине апреля приняла в первом чтении законопроект, дающий российским автомобилистам право оформить полис ОСАГО сроком на один месяц. Вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал эту идею, назвав ОСАГО «узаконенным грабежом».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 458 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+4 917 / сут.
- Силуанов оценил возможный запрет экспорта в Россию странами ЕС
- Курс доллара опустился ниже 81 рубля
- Силуанов: ЦБ до конца года запустит цифровой рубль в обращение
- В Кремле оценили шанс участия Путина в саммите БРИКС в ЮАР
- Развожаев: Морские дроны уничтожены на внешнем рейде Севастополя
- Пригожин назвал две причины переноса контрнаступления ВСУ
- Пригожин назвал сроки контрнаступления ВСУ
- СМИ: ВСУ вывели практически всех военных из Артемовска
- Пушилин рассказал о продвижении «Вагнера» в Артемовске
- Обвиняемую в теракте в Петербурге Трепову оставили в СИЗО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru