Вступил в силу запрет на дистанционную продажу кальянов и табачных стиков

Раньше ограничения распространялись на табачную продукцию и табачные изделия: их были разрешено продавать только в магазинах и павильонах. Теперь аналогичные правила продажи распространяются и на никотинсодержащую продукцию и кальяны. Дистанционным способом сделать этого будет нельзя.

Кроме того, с сегодняшнего дня рестораны начнут штрафовать за кальяны, если их будут подавать не в отдельных комнатах, сообщает РЕН ТВ. Владелец общепита заплатит за нарушение от 40 до 90 тысяч рублей.

Глава Противоракового общества России, завотделом эпидемиологии и профилактики опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе в эфире НСН объяснил, в чем главная опасность курения кальяна.

