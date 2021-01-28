Вступил в силу запрет на дистанционную продажу кальянов и табачных стиков

С 28 января россияне не смогут приобретать в интернете кальяны и никотинсодержащую продукцию, включая стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет. Такие поправки в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма сегодня вступили в силу. Они были приняты летом прошлого года.

Доктор Мясников рассказал об опасности кальяна

Раньше ограничения распространялись на табачную продукцию и табачные изделия: их были разрешено продавать только в магазинах и павильонах. Теперь аналогичные правила продажи распространяются и на никотинсодержащую продукцию и кальяны. Дистанционным способом сделать этого будет нельзя.

Кроме того, с сегодняшнего дня рестораны начнут штрафовать за кальяны, если их будут подавать не в отдельных комнатах, сообщает РЕН ТВ. Владелец общепита заплатит за нарушение от 40 до 90 тысяч рублей.

Глава Противоракового общества России, завотделом эпидемиологии и профилактики опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе в эфире НСН объяснил, в чем главная опасность курения кальяна.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Сергеев
ТЕГИ:ПродажаТабак
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