«То, что могут наказать за старые прайс-листы, — полное вранье. Действительно существует закон, который запрещает рекламу в Instagram. Есть постановление правительства, которое дает дополнительные разъяснения касательно того, что является рекламой. Есть также непризнанный термин “самореклама”, которым пользуется рынок сейчас. Это информирование о собственной деятельности компании, и оно не запрещено. Получается, что если вы владеете магазином, брендом, если вы оказываете консультационные услуги, продаете инфопродукты и так далее, вы имеете право информировать об этом аудиторию любым способом. Можно говорить о часах работы, стоимости, составе и сроках услуг, рассказывать о том, что человек получит после оказания услуги. Вместе с тем запрещены призывы к действию, которые создают срочность, эффект упущенной выгоды, запрещены распродажи, акции (и то этот момент под вопросом), запрещены завышенные обещания, то есть все, что имеет некий манипуляционный эффект над целевой аудиторией и над покупателями. Получается, что все мы имеем право пользоваться Instagram, размещать там свой пользовательский опыт», — сказала Берек.

Собеседница НСН добавила, что предприниматели могут давать ссылки в Instagram на свои сайты и мессенджеры.

«Владельцы бизнесов могут рассказывать о личной жизни (это принято для развития личного бренда), о своей деятельности, каких-то новых разработках, мероприятиях и прочем. Они имеют полное право давать ссылки в “шапке” профиля на свои сайты, мессенджеры, и это очень правильно, потому что туда таким образом можно максимально лояльно перевести аудиторию. Если содержится призыв на чужой ресурс (например, на Telegram-канал отеля, где человек отдыхает), за это могут оштрафовать. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба не так давно выдала очень четкие разъяснения и опубликовала их на общедоступном сайте: рекламу можно не удалять, но должны быть соблюдены некоторые правила — реклама не может подвергаться повторному распространению, кроме того, если стоят хештеги бренда, компании или рекламные хештеги, это также будет нарушением. Также рекламу можно не удалять, если она не распространяется на срок после 1 сентября 2025 года», — отметила президент Национальной ассоциации блогеров России.

В заключение Берек указала на то, что ассоциация разработала долгосрочный план перехода.