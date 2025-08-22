Политолога Сергея Маркова признали иноагентом
Минюст РФ признал иноагентом директора Института политических исследований, политолога Сергея Маркова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что данный статус был присвоен Маркову за создание и распространение материалов иноагентов и организаций, признанных в РФ нежелательными, а также за фейки о политике и решениях российский властей.
Также иноагентами были признаны блогер и музыкант Дмитрий Нюберг, запрещенный в служении священник Андрей Кордочкин и активист Раджана Дугарова - за фейки про Вооружённые силы РФ и российские власти, а также критику СВО.
Кроме того, в реестр иноагентов попали проекты «Алиф ТВ» и «Tamizdatproject.org», а фонд содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга» был исключён из списка в связи с ликвидацией.
Ранее Минюст РФ включил в перечень иноагентов экономиста Андрея Мовчана, сообщает RT.
