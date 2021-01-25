Доктор Мясников рассказал об опасности кальяна
Курение кальяна намного вреднее курения сигарет, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
Он пояснил, что во время курения кальяна человек вместе с дымом вдыхает микрочастицы сгорания, которые приводят к микроожегу в легких. Это может спровоцировать к раку легких, передает РИА Новости.
Мясников добавил, что курение кальяна эквивалентно выкуриванию пачки сигарет. По его словам, безопасного курения не существует, отмечает Ura.ru. В частности курение сигар и трубки вызывает риск развития рака в полости рта.
Ранее Мясников заявил, что ожирение - это эпидемия пострашнее коронавируса, передает РИА ФАН.
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