Доктор Мясников рассказал об опасности кальяна

Курение кальяна намного вреднее курения сигарет, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Он пояснил, что во время курения кальяна человек вместе с дымом вдыхает микрочастицы сгорания, которые приводят к микроожегу в легких. Это может спровоцировать к раку легких, передает РИА Новости.

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Мясников добавил, что курение кальяна эквивалентно выкуриванию пачки сигарет. По его словам, безопасного курения не существует, отмечает Ura.ru. В частности курение сигар и трубки вызывает риск развития рака в полости рта.

Ранее Мясников заявил, что ожирение - это эпидемия пострашнее коронавируса, передает РИА ФАН.


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ФОТО: flickr.com // Владислав Озеров
ТЕГИ:Курение
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