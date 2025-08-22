Toyota не намерена возобновлять продажи автомобилей в России
Компания Toyota в настоящее время не планирует возобновлять в России продажи новых автомобилей. Об этом порталу Autonews заявила старший специалист по корпоративным коммуникациям европейского офиса марки Каори Хасэгава.
По её словам, экспортируемые на российский рынок автомобили «в любом случае подпадают под санкции».
При этом Хасэгава указала, что в целях обеспечения безопасности российских клиентов Toyota продолжает импортировать запчасти, на которые рестрикции не распространяются.
«В России у компании по-прежнему остается много клиентов», — заключила она.
Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что отношения с автопроизводителями Toyota и Hyundai полностью прерваны с 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru