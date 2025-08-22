Toyota не намерена возобновлять продажи автомобилей в России

По её словам, экспортируемые на российский рынок автомобили «в любом случае подпадают под санкции».



При этом Хасэгава указала, что в целях обеспечения безопасности российских клиентов Toyota продолжает импортировать запчасти, на которые рестрикции не распространяются.

«В России у компании по-прежнему остается много клиентов», — заключила она.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что отношения с автопроизводителями Toyota и Hyundai полностью прерваны с 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».