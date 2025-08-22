Пропажа российских сервисов с телевизоров не является кибератакой на россиян, а может быть простым сбоем, который скоро решат, рассказал гендиректор агентства «Telecom Daily» Денис Кусков в разговоре с НСН.

У телевизоров Philips произошел глобальный сбой после обновления — все российские приложения («Иви», Rutube и другие) автоматически удалились, а вместо них остались YouTube и Netflix, которые не работают без VPN. Из-за этого пострадали телевизоры новых моделей, выпущенные в последние несколько лет. Некоторые пользователи пытаются сбросить настройки, но это не помогает. Эксперт призвал просто подождать, пока все не наладится.