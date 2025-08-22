Минцифры заявило о массированной кибератаке на «Госуслуги» из-за рубежа
22 августа 202516:36
Портал «Госуслуги» с полудня 22 августа подвергается массированной кибератаке из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
В ведомстве указали, что портал работает в штатном режиме, все атаки успешно отражаются.
Отмечается, из-за системы фильтрации трафика незначительное число пользователей может столкнуться с трудностями при авторизации.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что против России развязана масштабная кибервойна, сообщает «Свободная пресса».
