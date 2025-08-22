Россиянам рассказали о пользе облепихи

Она отметила, что плоды облепихи также содержат витамины, которые необходимы человеку для нормальной работы нервной системы, энергетического обмена и кроветворения.

По её словам, употребление облепихи способствует заживлению ран, трещин и ожогов, увлажняет и питает кожу, снижает уровень холестерина в крови, улучшает эластичность сосудов и предотвращает образование тромбов, улучшает пищеварение.

«Она защищает сетчатку глаза от повреждения и предотвращает развитие возрастной макулярной дегенерации... замедляет процессы старения, помогает при лечении стоматитов и других заболеваний полости рта», — добавила Гузман.

