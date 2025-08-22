Россиянам рассказали о пользе облепихи
Облепиха является одним из лидеров по содержанию укрепляющего иммунитет витамина C. Об этом «Газете.Ru» заявила врач-нутрициолог Екатерина Гузман.
Она отметила, что плоды облепихи также содержат витамины, которые необходимы человеку для нормальной работы нервной системы, энергетического обмена и кроветворения.
По её словам, употребление облепихи способствует заживлению ран, трещин и ожогов, увлажняет и питает кожу, снижает уровень холестерина в крови, улучшает эластичность сосудов и предотвращает образование тромбов, улучшает пищеварение.
«Она защищает сетчатку глаза от повреждения и предотвращает развитие возрастной макулярной дегенерации... замедляет процессы старения, помогает при лечении стоматитов и других заболеваний полости рта», — добавила Гузман.
Ранее врач-диетолог Марият Мухина заявила «Радиоточке НСН», что раннюю клубнику лучше не употреблять в пищу из-за обилия в ее составе химикатов и «ускорителей роста».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Попытки фальсификаций: В Молдавии опасаются румынского сценария с выборами
- Россиянам рассказали о пользе облепихи
- «Ссылки и хештеги»: За какую рекламу будут штрафовать пользователей Instagram
- Минюст удивил политолога Маркова выдачей ему статуса иноагента
- Политолога Сергея Маркова признали иноагентом
- Депутат Гусев рассказал, как искоренить нелегальных таксистов
- СМИ назвали число находящихся в России украинских военнопленных
- Россиян призвали не переживать из-за пропажи приложений для Smart TV
- Toyota не намерена возобновлять продажи автомобилей в России
- Минцифры заявило о массированной кибератаке на «Госуслуги» из-за рубежа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru