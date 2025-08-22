Минюст удивил политолога Маркова выдачей ему статуса иноагента

Он отметил, что каких-либо контактов с властями по данной теме у него не было, и допустил, что «это какая-то ошибка».

«По факту всем хорошо известно, что я никакой не иноагент... Мне кажется, что может быть это просто какая-то дезинформация», - сказал Марков.

Политолог добавил, что если информация о присвоении ему статуса иноагента подтвердится, то он намерен оспаривать это в суде.

Ранее на сайте Минюста РФ появилась информация, что кроме Маркова в реестр иноагентов были внесены блогер и музыкант Дмитрий Нюберг, запрещенный в служении священник Андрей Кордочкин и активист Раджана Дугарова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

