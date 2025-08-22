Депутат Гусев рассказал, как искоренить нелегальных таксистов

Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в разговоре с НСН заявил, что для борьбы с нелегальными таксистами не штрафы нужно вводить, а упростить закон «О такси» в части прохождения медицинских и техосмотров.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявился НСН, что одними штрафами проблему «зазывал» не решить.

В столичных аэропортах начали выявлять и штрафовать нелегальных таксистов - «зазывал», сообщает Минтранс. Как пояснили в ведомстве, такие мероприятия будут проводиться на ежедневной основе, чтобы пассажиры не сталкивались с «зазывалами» и обращались за услугой к официальным перевозчиками такси. Гусев считает, что для начала следовало бы упростить процедуры прохождения водителями медицинского и технического осмотров.

В Подмосковье у нелегальных таксистов изъяли около 400 автомобилей

«Бороться штрафами с нелегальными таксистами бесполезно. Люди, выбирая такси, как правило, всегда предпочтут то, что будет дешевле. Для того, чтобы решить эту проблему, нужно упростить закон «О такси» в части прохождения медицинских и техосмотров. Нелегальные таксисты не переходят на официальную работу с агрегаторами только из-за сложной процедуры прохождения этих осмотров. В России 99% водителей эти требования не выполняют, а покупают себе липовые справки. Когда эти процедуры упростим, водители сами придут и будут работать вместе с агрегаторами», - считает Гусев.

«Две беды»: Запрет на работу самозанятых в такси не усугубит дефицит водителей

Он также назвал ещё одну причину, по которой граждане обращаются к «зазывалам».

«Еще один аспект связан с тем, что в аэропортах зачастую плохо работает интернет. Человек тогда также идет к первому попавшемуся таксисту. Я сам в такой ситуации был, когда прилетел в аэропорт Ставрополя. В это время там глушили интернет, ничего не работало. Я вынужден был подойти к стойке такси, где и заказал машину», - рассказал парламентарий.

Ранее депутат Гусев анонсировал законопроект о ценах на проезд в такси с детьми, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ГосдумаДепутатШтрафыТакси

Горячие новости

Все новости

партнеры