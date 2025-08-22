Он также назвал ещё одну причину, по которой граждане обращаются к «зазывалам».

«Еще один аспект связан с тем, что в аэропортах зачастую плохо работает интернет. Человек тогда также идет к первому попавшемуся таксисту. Я сам в такой ситуации был, когда прилетел в аэропорт Ставрополя. В это время там глушили интернет, ничего не работало. Я вынужден был подойти к стойке такси, где и заказал машину», - рассказал парламентарий.

Ранее депутат Гусев анонсировал законопроект о ценах на проезд в такси с детьми, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

