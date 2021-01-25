Онколог назвал главную опасность кальяна

«Про кальян мы знаем очень мало, и в этом его опасность. Если о вреде курения сигарет, трубки, сигар мы знаем все, знаем, что они приводят к развитию целого букета форм рака. Есть такое мнение, что курение трубки и сигар менее вредно, чем курение сигарет. Это не так. Безопасного курения табака нет. Мясников прав, что по объему вдыхаемого пара один сеанс кальяна - это больше пачки сигарет», - сказал Заридзе.

По его мнению, кальяны нужно контролировать так же, как и рынок сигарет. «Кальян, скорее всего, вреден и, скорее всего, приводит к развитию рака. Но я ученый, я должен быть конкретен. Мы не знаем даже, чем эти кальяны заправляют. Вполне возможно, туда заправляют и какие-то наркотические, психоактивные вещества. Мы не знаем, чем его заправляют, и в этом значительная опасность этого типа курения. Его нужно контролировать так же, как мы контролирует сигареты», - подчеркнул эксперт.

Ранее Заридзе в эфире НСН рассказал, как уберечься от онкологических заболеваний.

