Онколог назвал главную опасность кальяна
Глава Противоракового общества России Давид Заридзе в эфире НСН объяснил, в чем главная опасность курения кальяна.
Один сеанс курения кальяна равнозначен выкуриванию полутора пачек сигарет. Об этом заявил агентству РИА Новости врач и телеведущий Александр Мясников
По его словам, курение кальяна может стать причиной возникновения рака легких из-за вдыхания мелкодисперсных частиц дыма. Врач подчеркнул, что безопасной формы курения не существует - это касается также трубки и сигар.
Глава Противоракового общества России, завотделом эпидемиологии и профилактики опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе в эфире НСН объяснил, в чем главная опасность курения кальяна.
«Про кальян мы знаем очень мало, и в этом его опасность. Если о вреде курения сигарет, трубки, сигар мы знаем все, знаем, что они приводят к развитию целого букета форм рака. Есть такое мнение, что курение трубки и сигар менее вредно, чем курение сигарет. Это не так. Безопасного курения табака нет. Мясников прав, что по объему вдыхаемого пара один сеанс кальяна - это больше пачки сигарет», - сказал Заридзе.
По его мнению, кальяны нужно контролировать так же, как и рынок сигарет. «Кальян, скорее всего, вреден и, скорее всего, приводит к развитию рака. Но я ученый, я должен быть конкретен. Мы не знаем даже, чем эти кальяны заправляют. Вполне возможно, туда заправляют и какие-то наркотические, психоактивные вещества. Мы не знаем, чем его заправляют, и в этом значительная опасность этого типа курения. Его нужно контролировать так же, как мы контролирует сигареты», - подчеркнул эксперт.
Ранее Заридзе в эфире НСН рассказал, как уберечься от онкологических заболеваний.
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