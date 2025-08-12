Вступил в силу закон о новых основаниях для лишения российского гражданства

Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, все, кто приезжает в РФ, должны соблюдать законы и чтить традиции, в противном случае «нам такие новые граждане не нужны», особенно если они занимают «исключительно потребительскую позицию».

Закон был принят Госдумой 17 июля, а 31 июля его подписал глава государства Владимир Путин. В список вошли свыше 20 оснований, в соответствии с которыми иностранцев будут лишать гражданства за совершенные ими преступления.

Депутаты расширили перечень преступлений, за которые могут лишить приобретенного гражданства, однако этот список нуждается в дополнении, рассказал НСН заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев.

