«Вспомните Корейко!» Адвокат Трунов не поверил в эффективность «закона для негодяев»
Неэффективность конфискации имущества была доказана еще в советские времена, поскольку его можно легко переписать на знакомых или близких, сказал в эфире НСН Игорь Трунов.
Конфискация имущества за дискредитацию Вооруженных сил не будет эффективна, заявил в интервью НСН президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предложил законодательно закрепить возможность конфискации имущества у «негодяев», которые уехали за границу и публично льют грязь на Россию и военных. Он назвал эту инициативу «законом для негодяев».
«История с конфискацией даст цепную реакцию. Пока закон будут принимать и одобрять, имущество будет переписано, как это было в советские времена. Тот, кто занимался противоправной деятельностью, на нем ничего не было. Вспомните знаменитого Корейко (персонаж романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок» - прим. НСН). На нем нет ничего, а родственники по Конституции не несут ответственность за своих близких», - сказал Трунов.
По его словам, схема ухода от конфискации давно отработана.
«Конфискация имущества только звучит страшно, а по сути это не очень эффективный и не очень рабочий инструмент. Форма отработана давно. Это либо переписка имущества на какие-то оффшорные компании, либо на знакомых и близких людей. Эта система не очень эффективна, поэтому от нее и отказались. Это сделали не потому, что Россия в какой-то период была суперлиберальной державой, а потому что система штрафов более эффективна и понятна. Правда, сегодня не так часто, но встречается вариант, когда попадают под раздачу близкие коррупционеров с формулировкой, что эти деньги ассоциированы с криминальной деятельностью осужденного», - заключил собеседник НСН.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас ранее допустил, что в УК РФ может быть внесена норма о конфискации имущества за дискредитацию российской армии.
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