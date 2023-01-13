Клишас допустил введение в УК конфискацию за оскорбление армии РФ

Норма о конфискации имущества за дискредитацию российской армии может быть внесена в Уголовный кодекс, для чего требуется принятие соответствующих поправок. Об этом заявил ТАСС председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Как пояснил сенатор, необходимо сформулировать состав уголовного преступления в данном случае.

Идею такой конфискации обнародовал в соцсетях председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По его словам, некоторые уехавшие за границу граждане России «публично льют грязь» на страну, считая, что российские власти «не смогут их достать».

При этом, по мнению Володина, критика в адрес вооруженных сил РФ и другие слова могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитацию нацизма или их дискредитацию. Спикер считает, что конфискация может компенсировать «нанесенный ущерб».

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», он назвал это «законом для негодяев».

