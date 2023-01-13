Володин предложил конфисковывать имущество у оскорбляющих Россию и россиян

Наказание для лиц, поддерживающих нацистов и оскорбляющих Россию и российских военных, следует ужесточить и дополнить пунктом о конфискации имущества. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«В последнее время некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц. Их цель понятна — выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом. Согласно законодательству РФ, подобные заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооруженных сил», — написал политик в своем Telegram-канале.

При этом председатель нижней палаты парламента считает, что существующих мер реагирования недостаточно: «уехавшие негодяи» продолжают зарабатывать в России и в то же время публично «льют грязь» на страну, чувствуя свою безнаказанность.

Володин подчеркнул необходимость дополнить соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ пунктом о «конфискации у негодяев имущества в РФ», пишет «Свободная пресса». Политик считает, что этого будет достаточно для возмещения нанесенного ими ущерба.

«Но совести им это, конечно, не вернет», — заключил спикер.

Ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина предложила запретить артистам, выступившим против России, участвовать в финансируемых государством проектах, напоминает РИА ФАН. Парламентарий подчеркнула, что «люди должны знать тех, кто предал страну».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонфискацияРоссияУголовный КодексВячеслав Володин
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