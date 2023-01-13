Володин предложил конфисковывать имущество у оскорбляющих Россию и россиян
Наказание для лиц, поддерживающих нацистов и оскорбляющих Россию и российских военных, следует ужесточить и дополнить пунктом о конфискации имущества. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«В последнее время некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц. Их цель понятна — выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом. Согласно законодательству РФ, подобные заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооруженных сил», — написал политик в своем Telegram-канале.
При этом председатель нижней палаты парламента считает, что существующих мер реагирования недостаточно: «уехавшие негодяи» продолжают зарабатывать в России и в то же время публично «льют грязь» на страну, чувствуя свою безнаказанность.
Володин подчеркнул необходимость дополнить соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ пунктом о «конфискации у негодяев имущества в РФ», пишет «Свободная пресса». Политик считает, что этого будет достаточно для возмещения нанесенного ими ущерба.
«Но совести им это, конечно, не вернет», — заключил спикер.
Ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина предложила запретить артистам, выступившим против России, участвовать в финансируемых государством проектах, напоминает РИА ФАН. Парламентарий подчеркнула, что «люди должны знать тех, кто предал страну».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+4 675 / сут.
Умерли
394 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 541 / сут.
- Володин предложил конфисковывать имущество у оскорбляющих Россию и россиян
- Минобороны: Мобилизованные уничтожили позиции ВСУ с помощью САУ «Мста-СМ2»
- Таможня КНР сообщила о рекордном товарообороте России и Китая в 2022 году
- Житель Соледара рассказал об огромных потерях ВСУ
- МИД: Переговоры с Украиной при их возобновлении должны быть прямыми
- Госдеп заявил, что власти США обеспокоены активностью группы «Вагнер»
- Разведка США насчитала более 500 случаев появления НЛО
- СМИ: скончалась единственная дочь Элвиса Пресли
- Перечислены самые безопасные авиакомпании мира
- Эксперты: ставки по депозитам могут снизиться на 0,5–1,5 п.п.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru