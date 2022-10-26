Ещё два типа коронавируса, включая «Цербер», выявлены в РФ

Специалисты Роспотребнадзора выявили на территории России два новых типа коронавируса, в том числе «Цербер». Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова. По её словам, предполагается их дальнейшее распространение.

«Цербер» представляет собой подвариант омикрон-штамма коронавируса BQ.1.1. Сублиния BA.5 содержит дополнительные мутации в шиповидном белке. На сегодня в мире отсеквенировано несколько сотен геномов «Цербера».