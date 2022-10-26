Ещё два типа коронавируса, включая «Цербер», выявлены в РФ
Специалисты Роспотребнадзора выявили на территории России два новых типа коронавируса, в том числе «Цербер». Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова. По её словам, предполагается их дальнейшее распространение.
«Цербер» представляет собой подвариант омикрон-штамма коронавируса BQ.1.1. Сублиния BA.5 содержит дополнительные мутации в шиповидном белке. На сегодня в мире отсеквенировано несколько сотен геномов «Цербера».
По оценке специалистов, пока рано делать вывод, что появление и распространение «Цербера» может вызвать новую волну заболеваемости COVID-19. Этот вариант коронавирсу - одна из ветвей линии BA.5, которой уже переболела значительная часть населения, в связи с чем у нее сформировалась хорошая иммунная прослойка.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», некоторые учёные, всё же, не исключают, что «Цербер», может спровоцировать третью волну заболеваемости - прежде всего в Европе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru