Путин поддерживает повторную вакцинацию от коронавируса
Президент Владимир Путин согласен с призывами местных властей о повторной прививке от коронавируса.
Вопрос с заболеваемостью российский лидер обсудил с губернатором Самарской области Дмитрием Азаром. Глава региона рассказал, что сейчас власти призывают самарцев сделать повторную прививку от коронавируса.
«Правильно. Я с Вами полностью согласен и я присоединяюсь к Вашим призывам», - сказал Путин.
Ранее стало известно, Роспотребнадзор намерен отменить сдачу ПЦР-теста на коронавирус для непривитых граждан, прибывающих из-за рубежа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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