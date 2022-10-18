Путин поддерживает повторную вакцинацию от коронавируса

Президент Владимир Путин согласен с призывами местных властей о повторной прививке от коронавируса.

Вопрос с заболеваемостью российский лидер обсудил с губернатором Самарской области Дмитрием Азаром. Глава региона рассказал, что сейчас власти призывают самарцев сделать повторную прививку от коронавируса.

«Правильно. Я с Вами полностью согласен и я присоединяюсь к Вашим призывам», - сказал Путин.

Ранее стало известно, Роспотребнадзор намерен отменить сдачу ПЦР-теста на коронавирус для непривитых граждан, прибывающих из-за рубежа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

