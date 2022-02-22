Всплеск шпионских слежек за пользователями Android зафиксирован в России

Каждая десятая атака сталкинга и шпионажа направлена именно на пользователей Android из России. Об этом сообщается в исследовании международного разработчика антивирусного программного обеспечения ESET.

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Так, популярность набирают коммерческие разработчики, которые предлагают шпионские программы для контроля супругов или детей.

По словам директора по специальным проектам Angara Security Александра Дворянского, шпионское ПО для Android сейчас распространено и продолжает набирать популярность. Он отметил, что разработчикам выгодно создавать такой софт под эту операционную систему из-за ее широкого использования.

Ранее российский хакер Александр Варской в пресс-центре НСН отмечал, что в обществе сложилось неправильное представление о работе хакеров из-за негативных примеров, которые относятся к мошенничеству.

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ФОТО: pxhere.com
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