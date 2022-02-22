Всплеск шпионских слежек за пользователями Android зафиксирован в России

Так, популярность набирают коммерческие разработчики, которые предлагают шпионские программы для контроля супругов или детей.

По словам директора по специальным проектам Angara Security Александра Дворянского, шпионское ПО для Android сейчас распространено и продолжает набирать популярность. Он отметил, что разработчикам выгодно создавать такой софт под эту операционную систему из-за ее широкого использования.

Ранее российский хакер Александр Варской в пресс-центре НСН отмечал, что в обществе сложилось неправильное представление о работе хакеров из-за негативных примеров, которые относятся к мошенничеству.

