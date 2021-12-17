Хакер: Моя работа – это философия, а не преступление
Александр Варской призвал не путать хакеров с телефонными и прочими мошенниками.
В обществе сложилось неправильное представление о работе хакеров из-за негативных примеров, которые относятся к мошенничеству, заявил российский хакер Александр Варской в пресс-центре НСН.
«Я считаю хакерство философией и вероисповеданием, но это мало кого волнует. Оказывается, хакеры еще звонками какими-то занимаются и так далее. Хакеры видят процессы, настоящее хакерство - это про изучение систем, да, повышение привилегий в них, но отъем денежных средств – это уже прямое преступление, которое будет пресекаться в ближайшее время, потому что люди, которых это не заботило, например, руководители, высшая каста, те, кто имеют отношение к финансовому рынку, теперь понимают, что до них тоже могут добраться», - рассказал Варской.
Мощная кибератака 15 декабря на спецкор ЦБ войдет в историю, заявил он в пресс-центре НСН ранее.
Накануне хакеры из группировки MoneyTaker впервые с 2018 года похитили деньги российского банка с его корсчета в Центробанке. Об этом сообщает компания по кибербезопасности Group-IB.
Киберпреступники похитили средства кредитной организации, атаковав автоматизированное рабочее место клиента Банка России. Название банка и сумма хищения не уточняются, однако, по данным СМИ, хакерам удалось украсть около 500 миллионов рублей.
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