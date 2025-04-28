Планировавшему убить главу предприятия в Удмуртии террористу дали 18 лет колонии
Россиянин, планировавший теракт в отношении главы оборонного предприятия в Удмуртии, приговорен к 18 годам заключения. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, злоумышленника - гражданина РФ 1990 года рождения, участника запрещенной украинской террористической организации - задержали в Ижевске в ноябре 2023 года. Фигурант планировал совершить теракт с применением самодельного взрывного устройства против руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в регионе. После преступления злоумышленник хотел уехать на Украину для участия в боевых действиях против армии России.
Правоохранители доказали вину фигуранта в совершении госизмены в форме помощи другому государству в деятельности против безопасности РФ, приготовлении к теракту, участии в террористической организации, незаконном хранении взрывчатки. Центральный окружной военный суд приговорил обвиняемого к 18 годам колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме и штрафу в 200 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее ФСБ задержала жителя Приморья, которого заподозрили в сборе данных о военных объектах в регионе для разведки Украины, пишет RT.
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