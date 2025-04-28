Песков: Россия может оказать военную помощь КНДР
Россия при необходимости может оказать военную помощь Северной Корее в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, у нас же действует договор и... стороны обязались при необходимости оказывать помощь», - указал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что подразделения Корейской Народной Армии активно участвовали в разгроме группировки ВСУ, вторгшейся в Курскую область. Военные КНДР действовали в соответствии с международным правом и в рамках соглашения о стратегическом партнерстве с РФ. Президент России поблагодарил северокорейских бойцов, пишет RT.
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