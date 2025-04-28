В НЦ «Россия» стартовал открытый диалог по вопросам глобального развития
Трехдневный форум «Будущее мира: новая платформа глобального роста» стартовал в Национальном центре «Россия», сообщили организаторы.
Международный открытый диалог продлится до 30 апреля 2025 года. В круглых столах примут участие эксперты аналитических центров, институтов, деловых кругов, молодежных организаций, науки и журналистики - авторы эссе более чем из 40 стран, чьи работы признал лучшими экспертный совет НЦ «Россия». Авторы писали на 18 различных языках, в том числе пушту, малагасийском, сербском, греческом и других.
Большинство эссе были посвящены темам инвестиций в человека, также эссеисты рассуждали на темы инвестиций в технологии, в среду и в связанность, стремясь найти ответы на вызовы современной экономики.
Участников форума поприветствовал замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, отметивший, что подобное мероприятие проводится впервые: «Мы с вами вместе будет обсуждать новые идеи, формировать новые проекты, а затем реализовывать во благо наших стран, наших людей и всего человечества».
28 апреля состоятся отборочные питчинги среди эссеистов-участников, 29 апреля выступят эксперты мирового уровня, после чего пройдет серия панельных питчингов.
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