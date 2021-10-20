Четверых россиян арестовали в Турции по подозрению в шпионаже
20 октября 202122:56
Четверо россиян, один гражданин Узбекистана и один гражданин Украины были арестованы в Турции, их обвиняют в военном и политическом шпионаже. Об этом написало местное издание Hurriyet.
Все задержанные являются уроженцами Чечни. По данным турецких правоохранителей, задержанные планировали напасть на оппозиционеров в Чечне.
РИА Новости со ссылкой на источник передавало, что шесть человек арестованы в Турции. Их обвиняют в подготовке нападения на иностранных граждан.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru