Четверых россиян арестовали в Турции по подозрению в шпионаже

Четверо россиян, один гражданин Узбекистана и один гражданин Украины были арестованы в Турции, их обвиняют в военном и политическом шпионаже. Об этом написало местное издание Hurriyet.

Все задержанные являются уроженцами Чечни. По данным турецких правоохранителей, задержанные планировали напасть на оппозиционеров в Чечне.

РИА Новости со ссылкой на источник передавало, что шесть человек арестованы в Турции. Их обвиняют в подготовке нападения на иностранных граждан.

