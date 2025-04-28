В Казанском районе Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Казанском районе Тюменской области в связи с паводком. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
«Сегодня утром на реке Ишим у села Ильинка был превышен уровень отметки "опасное явление". За сутки вода поднялась сразу на 12 сантиметров – до 803 сантиметров », - подчеркнул губернатор.
По словам Моора, режим ЧС позволит оперативнее принимать решения для борьбы со стихией и ликвидировать последствия, привлекая средства и ресурсы из резервных фондов.
Губернатор указал на рост интенсивности паводка на реке Ишим. Так, в селе Казанском вода поднялась на 21 см за сутки.
Между тем в Тюменской области заработала горячая линия по вопросам паводка, пишет RT.
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