В Казанском районе Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Казанском районе Тюменской области в связи с паводком. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром на реке Ишим у села Ильинка был превышен уровень отметки "опасное явление". За сутки вода поднялась сразу на 12 сантиметров – до 803 сантиметров », - подчеркнул губернатор.

По словам Моора, режим ЧС позволит оперативнее принимать решения для борьбы со стихией и ликвидировать последствия, привлекая средства и ресурсы из резервных фондов.

Губернатор указал на рост интенсивности паводка на реке Ишим. Так, в селе Казанском вода поднялась на 21 см за сутки.

Между тем в Тюменской области заработала горячая линия по вопросам паводка, пишет RT.

