В Нижнем Новгороде и Ярославле ограничивали работу аэропортов
Работу аэропортов временно ограничили в Нижнем Новгороде и Ярославле. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Меры приняли для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
«Временные ограничения на прием и выпуск ВС с 10:18 мск введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG)», - написал представитель ведомства в Telegram-канале.
Аналогичные меры ввели с 10:26 по Москве в ярославском аэропорту Туношна. К 11:10 ограничения в обеих авиагаванях отменили.
Ранее прием и выпуск лайнеров приостановили в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, пишет RT. На фоне этих мер в Ленинградской области сбили два украинских БПЛА.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru