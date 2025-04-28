В Нижнем Новгороде и Ярославле ограничивали работу аэропортов

Работу аэропортов временно ограничили в Нижнем Новгороде и Ярославле. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Меры приняли для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

«Временные ограничения на прием и выпуск ВС с 10:18 мск введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG)», - написал представитель ведомства в Telegram-канале.

Аналогичные меры ввели с 10:26 по Москве в ярославском аэропорту Туношна. К 11:10 ограничения в обеих авиагаванях отменили.

Ранее прием и выпуск лайнеров приостановили в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, пишет RT. На фоне этих мер в Ленинградской области сбили два украинских БПЛА.

