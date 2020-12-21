ВШЭ предложила «умную оптимизацию» числа госслужащих
Эксперты Высшей школы экономики предложили правительству РФ провести «умную оптимизацию» численности госслужащих.
По их мнению, сокращение должно основываться на реальном кадровом положении в конкретном ведомстве. Об этом говорится в докладе НИУ ВШЭ, пишут «Известия».
Специалисты ВШЭ полагают, что сокращены главным образом будут не реальные госслужащие, а вакантные позиции.
При этом авторы доклада считают, что 29 из 52 ведомств доля кадрового состава превышает 30%. Эту проблему можно решить через цифровизацию процессов. В результате высвободиться могут порядка 2267 человек, передает Ura.ru.
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН согласился с необходимостью скорейшего проведения оптимизации.
«Думаю, что это не только имеет смысл, но и должно быть сделано как можно быстрее. Хотя, к сожалению, опыт последних лет показывает, что после каждого сокращения или оптимизации аппарат вырастает», - сказал Нечаев.
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