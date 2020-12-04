Россияне считают работу чиновником престижной

Также выяснилось, что большая часть россиян поддерживает инициативу главы правительства Михаила Мишустина о сокращении чиновников.

По данным опроса, 12% россиян знают об этой инициативе, что-то слышали - 43%, 45% услышали об этом впервые. При этом 83% из всех опрошенных скорее положительно относятся к сокращению числа госслужащих.

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН поддержал инициативу действующего премьера о сокращениях числа сотрудников министерств.

«Думаю, что это не только имеет смысл, но и должно быть сделано как можно быстрее. Хотя, к сожалению, опыт последних лет показывает, что после каждого сокращения или оптимизации аппарат вырастает», - сказал Нечаев.

