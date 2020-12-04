Россияне считают работу чиновником престижной
Большинство россиян (69%) считает работу чиновником престижной. Об этом говорится в опросе, проведенном Фондом общественного мнения (ФОМ).
При этом 74% признались, что в России преобладает отрицательное отношение к госслужащим. Лишь 14% заявили о положительном отношении к ним.
Также выяснилось, что большая часть россиян поддерживает инициативу главы правительства Михаила Мишустина о сокращении чиновников.
По данным опроса, 12% россиян знают об этой инициативе, что-то слышали - 43%, 45% услышали об этом впервые. При этом 83% из всех опрошенных скорее положительно относятся к сокращению числа госслужащих.
Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН поддержал инициативу действующего премьера о сокращениях числа сотрудников министерств.
«Думаю, что это не только имеет смысл, но и должно быть сделано как можно быстрее. Хотя, к сожалению, опыт последних лет показывает, что после каждого сокращения или оптимизации аппарат вырастает», - сказал Нечаев.
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