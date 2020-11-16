«Больше, чем в СССР». Мишустину посоветовали не медлить с увольнениями чиновников

Провести оптимизацию штата госслужащих предложил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, реформу системы управления откладывать нельзя, она будет осуществлена с 1 января по 1 апреля 2021 года. Ожидается, что в министерствах будет сокращено порядка 10% сотрудников.

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН согласился с необходимостью скорейшего проведения оптимизации.

«Думаю, что это не только имеет смысл, но и должно быть сделано как можно быстрее. Хотя, к сожалению, опыт последних лет показывает, что после каждого сокращения или оптимизации аппарат вырастает», - сказал Нечаев.

По его словам, сейчас количество госслужащих существенно превышает их численность во времена СССР. При этом, он уверен, что сокращение благотворно скажется на экономике страны.

«Чем больше чиновников, тем больше вмешательства государства в экономику. Соответственно, если мы сокращаем, то есть надежда, что вмешательства будет хоть немного, но меньше», - уточнил собеседник НСН.