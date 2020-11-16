«Больше, чем в СССР». Мишустину посоветовали не медлить с увольнениями чиновников
Экс-министр экономики России в эфире НСН поддержал инициативу действующего премьера о сокращениях числа сотрудников министерств.
Провести оптимизацию штата госслужащих предложил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, реформу системы управления откладывать нельзя, она будет осуществлена с 1 января по 1 апреля 2021 года. Ожидается, что в министерствах будет сокращено порядка 10% сотрудников.
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН согласился с необходимостью скорейшего проведения оптимизации.
«Думаю, что это не только имеет смысл, но и должно быть сделано как можно быстрее. Хотя, к сожалению, опыт последних лет показывает, что после каждого сокращения или оптимизации аппарат вырастает», - сказал Нечаев.
По его словам, сейчас количество госслужащих существенно превышает их численность во времена СССР. При этом, он уверен, что сокращение благотворно скажется на экономике страны.
«Чем больше чиновников, тем больше вмешательства государства в экономику. Соответственно, если мы сокращаем, то есть надежда, что вмешательства будет хоть немного, но меньше», - уточнил собеседник НСН.
Однако, он отметил, что без трансформации функций ведомств сокращение персонала принесет меньше плодов.
«Вопрос только в том, по каким принципам будут проводить оптимизацию или сокращение - чтобы это действительно соответствовало содержанию тех функций, которые должен выполнять аппарат. По-хорошему, начинать надо не с персонала, а именно с функций. Определив, где в современной рыночной экономике должна быть роль государства как контролера, хозяйствующего субъекта. Определив функции, только тогда под них выстраивать аппарат, по возможности его сокращая. А если это просто будет механическая директива – сократить на 10%, то тоже неплохо, но большого толка от этого не будет», - считает экс-министр.
Мишустин на совещании с вице-премьерами отметил, что для реформирования будет создана специальная рабочая группа.
Ранее президент России Владимир Путин уволил главу Минтранса Евгения Дитриха, главу Минприроды Дмитрия Кобылкина и главу Минстроя Владимира Якушева.
В Госдуме не исключили новых отставок в правительстве. В частности, в КПРФ назвали одним из кандидатов на выбывание министра финансов Антона Силуанова. Правда, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский в эфире НСН предположил, что замена Силуанова на посту главы Минфина не спасет страну от последствий экономического кризиса.
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