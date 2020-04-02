Всероссийскую перепись населения предложили перенести из-за пандемии коронавируса
Росстат предложил отложить на год проведение Всероссийской переписи населения. Об этом сообщил глава ведомства Павел Малков.
Перепись должна была пройти в 2020 году. Основной этап был запланирован на октябрь нынешнего года, сообщает RT.
По словам Малкова, новые сроки проведения Всероссийской переписи населения должно обозначить правительство, отмечает Ura.ru.
Ранее сообщалось, что Всероссийскую перепись населения в труднодоступных районах перенесут с 1 апреля на вторую половину этого года в связи с пандемией коронавируса, пишет Life.ru.
Первый зампред Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов заявил, что граждане России снова смогут выбрать любую национальность при переписи населения. По его словам, это объясняется 26-й статьей Конституции, запрещающей принуждать граждан определять свою национальность.
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