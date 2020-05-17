Всероссийский выпускной для студентов пройдет онлайн
Выпускные для вузов состоятся в онлайн-режиме в первой декаде июля. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
«Мы совместно с Российским союзом ректоров и общественной организацией "Россия - страна возможностей" планируем в первой декаде июля провести впервые всероссийский выпускной», - заявил министр.
По словам Фалькова, выпускной для студентов «в основной своей части он будет готовиться онлайн», но при улучшении ситуации по коронавирусу, некоторые регионы смогут провести мероприятия в офлайне, уточняет Газета ru.
Ранее председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в эфире НСН выступил против проведения ЕГЭ в 2020 году.
«Мы боремся за то, чтобы отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для выпускников 11 классов. Первое. Нельзя их подвергать такому стрессу. Второе. Нельзя устраивать ЕГЭ в период пандемии коронавируса. (...)Поэтому надо дать возможность детям поступать в высшие учебные заведения через представления в приемные комиссии своих аттестатов зрелости, как это было раньше. Пусть в этом году вместо ЕГЭ будет конкурс аттестатов», - сказал омбудсмен по образованию.
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