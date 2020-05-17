ЕГЭ упрощать из-за пандемии коронавируса не собираются
Задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса не планируется упрощать. Об этом заявила глава Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в эфире радио «Комсомольская правда».
«В условиях четырехлетнего действия результатов ЕГЭ мы просто не имеем морального права ни облегчить, ни сделать сложнее материалы ЕГЭ», — цитирует Решетникову Газета. ru.
Также эксперт отметила, что сложность всероссийских проверочных работ, перенесенных на следующий учебный год, останется без изменений.
Ранее председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в эфире НСН выступил против проведения ЕГЭ в 2020 году.
«Мы боремся за то, чтобы отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для выпускников 11 классов. Первое. Нельзя их подвергать такому стрессу. Второе. Нельзя устраивать ЕГЭ в период пандемии коронавируса. (...)Поэтому надо дать возможность детям поступать в высшие учебные заведения через представления в приемные комиссии своих аттестатов зрелости, как это было раньше. Пусть в этом году вместо ЕГЭ будет конкурс аттестатов», - сказал омбудсмен по образованию.
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