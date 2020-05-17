ЕГЭ упрощать из-за пандемии коронавируса не собираются

Задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса не планируется упрощать. Об этом заявила глава Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в эфире радио «Комсомольская правда».

«В условиях четырехлетнего действия результатов ЕГЭ мы просто не имеем морального права ни облегчить, ни сделать сложнее материалы ЕГЭ», — цитирует Решетникову Газета. ru.

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Также эксперт отметила, что сложность всероссийских проверочных работ, перенесенных на следующий учебный год, останется без изменений.

Ранее председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в эфире НСН выступил против проведения ЕГЭ в 2020 году.

«Мы боремся за то, чтобы отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для выпускников 11 классов. Первое. Нельзя их подвергать такому стрессу. Второе. Нельзя устраивать ЕГЭ в период пандемии коронавируса. (...)Поэтому надо дать возможность детям поступать в высшие учебные заведения через представления в приемные комиссии своих аттестатов зрелости, как это было раньше. Пусть в этом году вместо ЕГЭ будет конкурс аттестатов», - сказал омбудсмен по образованию.

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