Всероссийский школьный выпускной пройдет 25 июня в формате онлайн

Всероссийский выпускной для школьников состоится 25 июня в онлайн формате. Информация была опубликована на официальном аккаунте Минпросвещения в YouTube.

Известно, что мероприятие откроет поздравление министра просвещения Сергея Кравцова, также в программе примут участие звезды российского театра, кино и эстрады, пишет РИА ФАН.