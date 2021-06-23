Всероссийский школьный выпускной пройдет 25 июня в формате онлайн
23 июня 202110:46
Всероссийский выпускной для школьников состоится 25 июня в онлайн формате. Информация была опубликована на официальном аккаунте Минпросвещения в YouTube.
Известно, что мероприятие откроет поздравление министра просвещения Сергея Кравцова, также в программе примут участие звезды российского театра, кино и эстрады, пишет РИА ФАН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru