Всероссийский школьный выпускной пройдет 25 июня в формате онлайн

Всероссийский выпускной для школьников состоится 25 июня в онлайн формате. Информация была опубликована на официальном аккаунте Минпросвещения в YouTube.

Известно, что мероприятие откроет поздравление министра просвещения Сергея Кравцова, также в программе примут участие звезды российского театра, кино и эстрады, пишет РИА ФАН.

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Ранее стало известно, что Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце отменен из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столице. Также выпускной для московских школьников, который традиционно организуют в парке Горького, власти отменили на фоне пандемии коронавируса.

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ФОТО: Официальный сайт Мэра Москвы
ТЕГИ:ОнлайнКоронавирусВыпускной Бал
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