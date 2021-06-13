В Москве решили отменить выпускной в парке Горького

Выпускной для московских школьников, который традиционно организуют в парке Горького, власти отменили на фоне пандемии коронавируса.

«Решение о его отмене принято в связи с тем, что в столице остается сложной ситуация с коронавирусом и наблюдается значительный рост числа заболевших, в том числе и среди школьников», - говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки Москвы.

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Выпускные вечера будут организованы в школах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. При входе в здание учебного заведения у выпускников будут измерять температуру, в помещениях установят дозаторы с антисептиком и обеззараживающие воздух устройства. Выпускники будут использовать индивидуальные медицинские маски.

«В помещениях школы количество участников будет ограничено, для родных выпускников предусмотрена видеозапись и онлайн-трансляция школьного праздника», - прокомментировали в пресс-службе.

По рекомендации департамента вручение аттестатов может состояться на улице, если будет хорошая погода.

Накануне в Москве продлены нерабочие дни – с 12 по 20 июня на фоне роста заболеваемости коронавируса. Одновременно Александр Гинцбург призвал власти подталкивать россиян к вакцинации.

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ФОТО: Официальный сайт Мэра Москвы
ТЕГИ:ШкольникиМоскваПарк ГорькогоВыпускники
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