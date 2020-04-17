Всероссийские проверочные работы перенесены на следующий учебный год

Как сообщается на сайте правительства РФ, результаты проверочных работ в начале следующего учебного года не будут аттестацией — они нужны для того, чтобы показать уровень знаний школьников и, возможно, скорректировать учебную программу.

Всероссийские проверочные работы в конце учебного года должны были писать школьники с 4 по 8 классы, а также старшеклассники (10 и 11 класс).

Кравцов также сообщил, что основной государственный экзамен (ОГЭ) в 9-х классах будет проходить по двум обязательным предметам — русскому языку и математике. Сроки проведения ОГЭ в регионах будут устанавливать самостоятельно в промежуток с 8 июня по 31 июля.

«Сдавать предметы по выбору в рамках государственной итоговой аттестации 9-х классов в этом году не надо», - добавил Кравцов.

Сроки проведения ЕГЭ могут сдвинуться в зависимости от эпидемиологической обстановки, решение примут после майских праздников, сказал министр. При этом лидер партии «Справедливая Россиия» Сергей Миронов сегодня заявил, что ЕГЭ в 2020 году могут вовсе отменить.

