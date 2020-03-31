Вступительные экзамены в вузы перенесены из-за эпидемии коронавируса

Он уточнил, что сроки будут меняться в зависимости от переносов ЕГЭ, сообщает телеканал «360». Министр при этом отметил, что рассчитывает на то, что поступившие в вузы, будут зачислены во второй половине августа, а учебный год по традиции начнется с 1 сентября.

Все учебные заведения в России из-за эпидемии перешли на дистанционное обучение, сообщает РИА ФАН. Ранее также было принято решение о переносе ЕГЭ.

Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с НСН поддержала инициативу Минпросвещения о переносе ЕГЭ на более поздний срок, но при этом отметила, что дети вынуждены учиться летом по вине властей. По ее мнению, российские школы совершенно не готовы к дистанционному образованию.



