«Всеобщая дебилизация»: Режиссер и учитель поспорили об образованности россиян
Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург считает, что нельзя говорить о тотальной неграмотности в России, при этом режиссер Владимир Бортко заявил о всеобщей дебилизации населения.
В преподавании истории необходимо многое менять, в первую очередь нужно говорить правду. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил заслуженный учитель РФ, академик РАО Евгений Ямбург.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты исследования, согласно которым, каждый пятый взрослый россиянин не смог правильно расшифровать аббревиатуру СССР. Отмечается, что ошибки в основном допустили представители молодого поколения. При этом Ямбург считает, что реальная ситуация выглядит иначе.
«Пугают народ, что ничего не знают, и знать не хотят. Я довольно часто общаюсь с молодыми людьми, выпускниками. Они отвечают так, как нужно отвечать. Это все пугалки. Может быть, конечно, если вылавливают на улице каких-нибудь случайных прохожих, девушек, они так отвечают. Но не думаю, что это говорит о тотальной неграмотности», - отметил заслуженный учитель РФ.
Он считает, что нельзя говорить о том, что молодым людям неинтересна история нашей страны.
«Неинтересно тогда, когда мы плохо преподаем, и когда взрослые виноваты в том, что им неинтересно. В преподавании истории нашей страны в школах надо многое менять. Не надо врать - надо рассказывать все, как есть. Потому что все документы есть в архиве и интернете», - заявил Ямбург.
Режиссер Владимир Бортко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также заявил, что необходимо поменять систему преподавания истории.
«Происходит дебилизация населения, начиная с молодежи. В школах нужно усилить изучение истории, в том числе и этого периода», - заключил он.
Ранее ВЦИОМ опубликовал опрос, по результатам которого, более, чем у 20% россиян, СССР ассоциируется с верой в светлое будущее.
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