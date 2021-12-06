«Всеобщая дебилизация»: Режиссер и учитель поспорили об образованности россиян

«Неинтересно тогда, когда мы плохо преподаем, и когда взрослые виноваты в том, что им неинтересно. В преподавании истории нашей страны в школах надо многое менять. Не надо врать - надо рассказывать все, как есть. Потому что все документы есть в архиве и интернете», - заявил Ямбург.



Режиссер Владимир Бортко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также заявил, что необходимо поменять систему преподавания истории.

«Происходит дебилизация населения, начиная с молодежи. В школах нужно усилить изучение истории, в том числе и этого периода», - заключил он.

Ранее ВЦИОМ опубликовал опрос, по результатам которого, более, чем у 20% россиян, СССР ассоциируется с верой в светлое будущее.