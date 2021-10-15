Лукашенко заявил, что СССР развалили принудительно
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что СССР был развален принудительно. Об этом он рассказал на заседании Совета глав государств СНГ, которое проводится онлайн. Слова Лукашенко передает БЕЛТА.
«Мое отрицательное отношение к этим событиям всем хорошо известно», — заявил Лукашенко.
В то же время он отметил, что создание СНГ было стратегически верным решением, которое позволило создать «интеграционный купол», который защитил страны от экономического коллапса. Он отметил, что СНГ прошло путь от региональной организации до организации, признанной во всем мире.
Ранее Лукашенко назвал виновных в распаде Советского Союза.
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