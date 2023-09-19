Никому не нужен: Заводчица пса-затворника из Петербурга отказалась его спасти
Заводчица могла бы предложить хозяйке выкупить пса, но она не хочет, ей все это не интересно, сказал НСН адвокат Филипп Покровский.
В Санкт-Петербурге инициативная группа из почти 30 соседей и просто неравнодушных людей подала два заявления в полицию на женщину, державшую в машине собаку почти четыре года, рассказал НСН глава инициативной группы, адвокат Филипп Покровский.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Петербурге хозяева золотистого ретривера уже четыре года держат собаку в багажнике машины. По словам очевидцев, ее иногда выгуливают и снова сажают в багажник: у нее плохая шерсть и стеклянный взгляд.
Юрист рассказал, что они совместно с очевидцами и активистами отправили обращения в комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды, депутату Владимиру Бурматову и депутату Антону Рудакову. Копии документов есть в распоряжении НСН. Инициативная группа просит привлечь к ответственности хозяйку золотистого ретривера по кличке Ричард.
«Мы нашли заводчика. Она никак не контактировала с хозяевами собаки все эти четыре года – продала и забыла. Она могла предложить хозяйке выкупить пса, она не хочет, ей все это не интересно. Наша задача – поднять шумиху, чтобы привлечь к административной и уголовной ответственности хозяев и забрать или выкупить у них пса», - сказал НСН адвокат.
Сосед хозяйки пушистого пострадавшего Глеб Ропейко рассказал НСН, что первый раз увидел собаку в багажнике весной прошлого года.
«Конечно же, пес не живет в автомобиле 24/7, но вот сколько раз я замечал эту машину, с вероятностью 80% там сидела собака. Получается, пес у них ночью не там, насколько я видел, но почти каждое утро и каждый вечер уже сидел в багажнике. По моим там подсчетам, часа три с половиной пес точно находился в машине. Первый раз я заметил собаку в багажнике где-то в апреле-мае 2022 года», - рассказал очевидец.
Неравнодушные люди решили выследить и побеседовать с хозяйкой несчастного Ричарда. Более недели назад они записали разговор на видео, на котором хозяйка убеждает докучающих соседей в своей адекватности.
«Жестокое обращение с животными, на мой взгляд, это когда собаку привязывают к столбу и начинают жестоко воспитывать. <…> Я в адеквате. Я должна вам рассказать всю ситуацию и объяснить, почему я посадила Ричарда сюда? Вы кто такие, чтобы учить меня жизни? У меня собака в порядке. У меня грудной ребёнок, у меня на неделю уехал муж, поэтому я посадила Ричарда сюда, так как занималась ребенком. Не надо, пожалуйста, меня учить. Она не целыми днями сидит в машине. Не переживайте вы, собака у меня в порядке. Он очень любит сидеть в машине. Я езжу на работу, он со мной ездит. У меня все в порядке, собака откормлена, отпоена. Вы лучше такие замечания говорите тем, что собак бросает, вот это предательство. У меня муж уехал, собака стала немного в тягость, поэтому я отправила его сюда чуть-чуть посидеть. Сидит он тут уже четыре года, на даче, бывает, сидит», - говорит хозяйка пса-затворника.
Несколькими днями ранее НСН также связывалась с хозяйкой Ричарда: девушка взяла трубку, выслушала вопрос журналиста, но не нашла слов, чтобы что-то ответить и бросила трубку.
Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в интервью НСН рассказал, что горе-хозяйка запертого в багажнике автомобиля ретривера вывезла пса в загородный дом. Бурматов также направил депутатский запрос в МВД и прокуратуру и выразил уверенность, что будет возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.
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