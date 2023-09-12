Депутат Бурматов намерен засудить хозяев запертого в машине ретривера

Ранее Telegram-канал "Радиоточка НСН" сообщил, что в Петербурге хозяева ретривера уже четыре года держат собаку в багажнике машины. По словам очевидцев, ее иногда выгуливают и снова сажают в багажник: у нее плохая шерсть и стеклянный взгляд. Бурматов направил депутатский запрос в МВД и прокуратуру и выразил уверенность, что будет возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.

«Это уголовное преступление, которое имеет соответствующую квалификацию. Привлечь живодеров к ответственности позволяет и Кодекс об административных происшествиях. Люди, которые написали мне вчера, говорят о том, что уже несколько раз обращались в полицию по этому поводу, но никакой реакции не получили. В полиции отнеслись к заявлению опрометчиво: а что такого, собака же, не человек. Вместе с тем не за каждое преступление отправляют за решетку на пять лет, это преступление средней степени тяжести. Если на него не отреагировать, ощутивший безнаказанность преступник может еще что-нибудь сделать, и уже в отношении не животного, а человека. Поэтому я и попросил проверить ситуацию не только с собакой, но и с бездействием сотрудников правоохранительных органов. Как правило, после моих депутатских запросов возбуждаются уголовные дела в отношении не только живодеров, но и бездействующих должностных лиц. Кстати, пресечь преступление мог и Россельхознадзор», — сказал Бурматов.

Собеседник НСН также рассказал, как обстоит ситуация с запертой в машине собакой на утро 12 сентября.

«Мне сегодня утром прислали фотографию, что ретривера уже нет в этой машине. Сложно контролировать ситуацию, находясь за несколько тысяч километров от места ЧП. Было бы здорово, чтобы сотрудники МВД перед нами отчитались, как дела у этой несчастной собаки», - отметил он.

Ранее Бурматов заявил об ужесточении в России ответственности за жестокое обращение с животными. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

