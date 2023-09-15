Депутат Бурматов: Хозяйка запертого в машине ретривера увезла его за город

Ранее Telegram-канал "Радиоточка НСН" сообщил, что в Петербурге хозяева ретривера уже четыре года держат собаку в багажнике машины. По словам очевидцев, ее иногда выгуливают и снова сажают в багажник: у нее плохая шерсть и стеклянный взгляд.



«Хозяйка эвакуировала ретривера из багажника и перевезла в загородный дом, объясняя свои действия тем, что собака стала ее тяготить. Видимо, поэтому она ее и закрывала в машине. Со стороны МВД ведутся следственные мероприятия», - сказал депутат.

НСН связалась с хозяйкой пса-затворника: девушка взяла трубку, внимательно выслушала вопрос журналиста, но не нашла слов, чтобы что-то ответить и бросила трубку.

Ранее Бурматов заявил об ужесточении в России ответственности за жестокое обращение с животными. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

