Депутат Бурматов: Хозяйка запертого в машине ретривера увезла его за город
Хозяйка запертого в машине ретривера объяснила свои действия тем, что собака ее тяготила, рассказал НСН Владимир Бурматов.
Горе-хозяйка запертого в багажнике автомобиля ретривера вывезла пса в загородный дом, рассказал НСН первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Ранее Telegram-канал "Радиоточка НСН" сообщил, что в Петербурге хозяева ретривера уже четыре года держат собаку в багажнике машины. По словам очевидцев, ее иногда выгуливают и снова сажают в багажник: у нее плохая шерсть и стеклянный взгляд.
«Хозяйка эвакуировала ретривера из багажника и перевезла в загородный дом, объясняя свои действия тем, что собака стала ее тяготить. Видимо, поэтому она ее и закрывала в машине. Со стороны МВД ведутся следственные мероприятия», - сказал депутат.
НСН связалась с хозяйкой пса-затворника: девушка взяла трубку, внимательно выслушала вопрос журналиста, но не нашла слов, чтобы что-то ответить и бросила трубку.
Ранее Бурматов заявил об ужесточении в России ответственности за жестокое обращение с животными. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генерал Суровикин объявился в Африке с делегацией Минобороны РФ
- СМИ раскрыли личности экипажа угнанного на Украину вертолета Ми-8
- Собянин рассказал об итогах первой недели работы новых станций салатовой линии метро
- СМИ: Запад планирует запретить покупку алмазов из России у компании «Алроса»
- В Екатеринбурге из школы уволились 12 учителей за короткое время
- В Британии прекратили расследование возможного обхода санкций Фридманом
- Беспилотник сбит средствами РЭБ над Орловской областью
- Южная Корея пригрозила России санкциями за сближение с КНДР
- Столтенберг посетит США 18-21 сентября
- Фигуристку Дробязко лишили гражданства Литвы за выступления в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru